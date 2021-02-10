Липецкую станцию аэрации ждет масштабная реконструкция. Сейчас здесь готовятся к разработке проектно-сметной документации для реализации проекта, в рамках которого проведут реконструкцию, сообщает пресс-служба мэрии.

В первую очередь, специалисты планируют реконструировать водоприемные камеры и системы вентиляции, а также установить газоочистное оборудование – это поможет снизить выбросы сероводорода, аммиака, фенола и природных меркаптанов в испарениях.

– Благодаря этому выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух уменьшатся, а плохой запах от складированного осадка, который в том числе беспокоит жителей района ЛТЗ, практически исчезнет, – отметил директор муниципального предприятия «Липецкая станция аэрации» Алексей Комаров.

Помимо этого, специалисты планируют улучшить систему биологической очистки сточных вод с помощью внедрения автоматической подачи воздуха в аэрационную систему аэротенков. Таким образом необходимое количество воздуха для бактерий, которые очищают воду от загрязнений, не придется регулировать вручную – он автоматически будет оставаться на необходимом уровне.

Остро перед предприятием стоит и проблема утилизации осадка сточных вод, который образуется в процессе очистки. Для решения вопроса специалисты планируют построить новый комплекс по его переработке – с термосушкой и современным оборудованием обезвоживания. Это позволит уменьшить объем осадка до семи раз, а также снизит его влажность с 86 до 20 %.

– Обезвоженный и высушенный осадок в дальнейшем может быть использован, например, в качестве удобрения или альтернативного топлива. В будущем это позволит исключить из технологического процесса складирование осадка на площадках, а также сократит расходы на его транспортировку и утилизацию, – пояснил Алексей Комаров.

Стоит отметить, что в первом квартале 2022 года специалисты планируют завершить разработку проектно-сметной документации, после чего будет возможно подать заявку на финансирование строительно-монтажных работ за счет федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», участником которого является предприятие. Само же проведение реконструкции липецкой станции аэрации запланировано на 2022-2024 годы.

Напомним, МУП «ЛиСА» является основным водоохранным объектом областного центра. Очистные сооружения предприятия представляют собой комплекс, включающий в себя механическую и биологическую очистку сточных вод, а также их обеззараживание ультрафиолетовым излучением с последующим сбросом в реку Воронеж.