Приговором Правобережного районного суда г. Липецка двое граждан, 1989 и 1990 г.рождения признаны виновными в побеге из мест лишения свободы группой лиц по предварительному сговору, т.е. совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 313 УК РФ.

Как установлено материалами уголовного дела, двое подсудимых, один из которых отбывал наказание за совершение краж в виде 2,5 лишения свободы, а другой – за уклонение от уплаты алиментов в виде 7 месяцев лишения свободы, самовольно оставили территорию колония-поселения.

В этот же день они были задержаны сотрудниками территориального отдела полиции на автомобильной дороге “Липецк – Данков”.

Подсудимые вину не признали, пояснив, что собирались возвратиться в колонию и надеялись, что их кратковременное отсутствие останется незамеченным.

Однако доказательства, представленные государственным обвинителем, позволили суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного обвинения.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд одного из подсудимых приговорил к 2 годам лишения свободы. В соответствии со ст. 70 УК РФ к вновь назначенному наказанию была присоединена не отбытая часть наказания по предыдущему приговору и окончательно к отбытию наказания определено 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Другой – к 1,6 месяцам лишения свободы. С учетом частичного присоединения не отбытой части наказания по предыдущему приговору окончательно к отбытию наказания – 1,8 лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

С таким наказанием осужденные не согласились, обжаловав его в апелляционную инстанцию.

Однако апелляционная инстанция оставила приговор районного суда без изменения, сообщает прокуратура Липецкой области.