Исполнилась мечта наших юных земляков, братьев Ивана и Михаила Колесниковых. Под Новый год старший, 12-летний Иван, повесил на «Ёлку желаний» свою открытку. В ней мальчик поделился сокровенным желанием: вместе с братом провести тренировку с липецкой футбольной командой «Металлург».

И вот в последних числах января на стадионе «Сокол» ребят ожидала вся команда во главе со своим наставником Дмитрием Бугаковым. Подростки наравне с профессионалами выполняли задания и играли в «квадрат», в чём им помогла собственная футбольная закалка, ведь оба выступают в детской районной команде.

ФК «Металлург» сделал всё, чтобы ребята навсегда запомнили этот день. После небольшого чаепития Ивана и Михаила отвезли на стадион «Металлург», где для них устроили персональную экскурсию. Они побывали в гостях у хранителя клубного музея Олега Лизнёва, увидели, как работает аналитик Вячеслав Плетухин, взяли автограф у капитана «сталеваров» Дмитрия Пахомова.

— Это лучший день в нашей жизни, — подвели итог юные гости клуба.