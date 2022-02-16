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На трёх улицах Липецка частично ограничено движение из-за работ ресурсоснабжающих организаций

3 часа назад
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Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на инженерных сетях, а также выявления причин просадки асфальтобетонного покрытия на трёх улицах Липецка частично ограничено движение.

Так, районе дома №13 по улице Ковалёва и дома №1 по улице Липовская сотрудники «РВК Липецк» уже огородили места проведения работ. Ожидается, что ремонт удастся завершить до конца февраля.

Ещё один участок – на проезде через Каменный Лог по улице Неделина. Здесь в асфальтобетонном покрытии над теплотрассой зафиксировали просадку. Специалисты ПАО «Квадра» уже приступили к работам и делают всё возможное для их оперативного завершения.

В сетевых организациях липчанам приносят извинения за временные неудобства и просят с пониманием отнестись к ситуации, а также заранее планировать маршруты объезда.

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