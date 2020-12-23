Жителям села Паршиновка теперь стало комфортнее и безопаснее передвигаться вдоль оживленной дороги по улице Центральной. Теперь здесь появился тротуар сразу с двух сторон от проезжей части.

Как говорит глава Каверинского поселения Денис Ширяев, по этой улице проходит дорога регионального значения, которая ведет в соседнюю Ровенку и далее выходит на трассу Воронеж-Тамбов. По ней проезжает немалое количество машин, в том числе и большегрузных. В период уборочной кампании автомобильный поток заметно увеличивается.

Пешеходам было проблематично, особенно осенью и в дождливую погоду, добраться до объектов соцкультбыта, расположенных на улице Центральной. А здесь имеется школа, магазин, фельдшерско-акушерский пункт, отделение банка, сельская администрация. Теперь добраться до них можно без всяких проблем.







Работы по обустройству тротуаров начались 2 декабря. В короткий срок рабочие фирмы-подрядчика с помощью спецтехники выровняли основание под тротуары. Его укрепили с помощью песка и щебня. После этого приступили к асфальтированию.

Длина тротуаров – около 300 метров. Соединяются они пешеходным переходом напротив школы, перед которым появился “лежачий полицейский”. С обеих его сторон установили 2 светофора и подсветку, которые работают от солнечных батарей.