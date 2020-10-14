На Центральном пляже Липецка приступили к планировке зон отдыха

Работы по благоустройству Центрального пляжа в Липецке выходят на финишную прямую. Подрядчик приступает к планировке зон отдыха. Для этого здесь убрали дикорастущую поросль и завезли 4 000 куб.м. песка. На клумбах высадили многолетние цветы и злаки, засеяли газоны. В ближайших планах – установка малых архитектурных форм. Лавочки появятся вдоль тротуаров и в зоне остановки общественного транспорта.

На побережье реки песок обновят к новому купальному сезону. Пока рабочие установили здесь перголы – современные теневые навесы представляют собой металлические конструкции, обшитые деревянным брусом и состоящие из трёх блоков.

Вышли на финишную прямую и работы с асфальтом. У здания «Фрегата» заасфальтировали площадку общей площадью порядка 4 700 кв.м. На объездной дороге и разворотной площадке для автобусов уложено асфальтобетонное покрытие. Общая площадь участка свыше 14 500 кв.м. На так называемой «километровке» подрядчик уложил два слоя асфальта, установил бордюры.

Также уже скоро на территории пляжа появится инфраструктура для пешеходов и велосипедистов – общая протяжённость тротуаров и велодорожек составит порядка 1 400 метров. Сейчас подрядчик устраивает щебёночное основание велодорожки и в ближайшие дни приступит к укладке асфальта.