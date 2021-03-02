Дебошир — это человек, который в силу нервного перевозбуждения, алкогольного, наркотического опьянения или других причин, устраивает дебоши (скандалы). Семейные дебоширы совершают преступления на семейно-бытовой почве. Львиную долю таких преступлений составляют преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом РФ.

Если факты насилия становятся известны, то меры уголовной и административной ответственности срабатывают далеко не всегда. Многие дела, связанные с фактами побоев жен, прекращаются за вынужденным, а не добровольным примирением их с мужьями-дебоширами. Очень часто жертвы насилия не обращаются в правоохранительные органы из-за полной незащищенности, материальной или иной зависимости жертвы от истязателя.

Что касается детей – жертв насилия в семье, то они находятся еще и в правовой зависимости от тех, кто совершает в отношении них насильственные действия. Такие случаи, к сожалению, имеют место и на территории нашего района.

Жестокое обращение со своим ребенком является безусловным основанием для лишения родительских прав.

В ОМВД России по Добринскому району на профилактическом учете, как допустившие правонарушение в семейно-бытовой сфере, состоят 25 человек. В большинстве случаев мужчины совершали преступления против своих женщин.

“Профилактическая работа полиции с дебоширами является действенным методом. Так, по итогам 2 месяцев этого года за прекращение противоправного поведения с учета снято 10 лиц, которые с момента постановки на учет не совершили каких-либо противоправных поведений против членов семьи”, – рассказал редакции В.Н. Григорьев, начальник ОУУПиПДН ОМВД России по Добринскому району подполковник полиции.

ОМВД России по Добринскому району обращается ко всем гражданам района:

“Если вы стали жертвой семейного тирана, в первую очередь необходимо обратиться в дежурную часть отдела полиции по номеру телефона 8 (47462) 2-14-50 или 02 с заявлением или к участковому уполномоченному полиции по месту проживания, номер телефона которого вы можете уточнить на официальном сайте ОМВД России по Добринскому району”.

Также необходимо зафиксировать следы побоев, которые зачастую являются единственным доказательством насилия, обратившись в ближайшее медицинское учреждение.