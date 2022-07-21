ФКР Липецкой области оперативно реагирует в ситуациях, когда необходимость проведения работ в доме продиктована не столько комфортом, сколько безопасностью жильцов. В девятиэтажке по адресу г. Липецк, ул. Циолковского, д. 15 в ноябре вспыхнул пожар, унесший жизнь человека.

После происшествия было проведено обследование технического состояния общего имущества дома, в результате которого было выявлено, что система электроснабжения требует замены. По поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения с 2025 года был перенесен на текущий. Кроме того, в ближайшем плановом периоде 2023-2025 гг. здесь будет проведен комплексный капитальный ремонт.

В данный момент подрядная организация выполнила 70% от общего объема: смонтировано уличное освещение, разведены транзитные трубопроводы по лестничным клеткам с распаечными коробками. Осталось заменить вводно-распределительное устройство в подвальном помещении с переподключением к основной сети, подключить собственников по постоянной схеме, а также выполнить устройство заземления. В среднем, на это уходит 3-4 недели с учетом полного допуска собственниками помещений.

«Капитальный ремонт несет в себе социальную составляющую, он направлен прежде всего на улучшение условий жизни и создании комфортной и безопасной среды для собственников», – прокомментировал генеральный директор ФКР Липецкой области Виктор Петров.