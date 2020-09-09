На улицах Минской и Водопьянова в Липецке завершаются дорожные ремонты

На улице Минской в Липецке уложили выравнивающий слой асфальта, установили бордюры, оборудовали заездные карманы и остановочные площадки для общественного транспорта. Также со стороны жилой зоны выполнен тротуар, сообщили в мэрии.

– Основные работы завершены, – отметил начальник управления главного смотрителя города Евгений Суханов. – Вчера, 8 сентября, был произведён первичный запуск нового энергосберегающего освещения – одновременно зажглись все 69 светильников.

Нареканий к выполненным работам нет. В ближайшие дни специалисты приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также установят дорожные знаки и светофоры. Работы планируют завершить к концу сентября.

Вместе с тем, уже на эту неделю запланирована приёмка работ, выполненных на улице Водопьянова. Этот объект планировали сдать ещё к началу сентября, но инструментальный контроль выявил ряд дефектов дорожного полотна. Подрядчика обязали исправлять недочёты.

Рабочие срезали, а затем уложили заново верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона на проблемном участке. В ближайшие дни в зависимости от погодных условий специалисты нанесут дорожную разметку. После чего объект оценит комиссия. Особое внимание будет обращено на благоустройство и обустройство пандусов для маломобильных групп населения.

Улицы Минская и Водопьянова вошли в список шести объектов, которые в этом году в Липецке приводят в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».