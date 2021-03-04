Администрация Усманского района Липецкой области вышла на торги по отбору подрядчика для выполнения работ по замене и установке дорожных знаков на автодорогах райцентра.

Начальная цена на электронном аукционе составляет 736 303 рублей. Источником финансирования указан бюджет города.

Новые дорожные знаки должны появиться почти на двух десятках улиц Усмани, а также на выездах из города.

Сроком выполнения работ определен 21 календарный день с даты заключения контракта.

Ниже – перечень мест выполнения предстоящих работ:

ул.Революционная:

пересечение с ул.Радищева

пересечение с ул.Энгельса

пересчение с ул.Чернышевского

ул.Радищева:

пересечение с ул.Басова

пересечение с ул.М.Горького

пересечение с ул.Котова

пересечение с пер.Острожный

ул. Ленина :

район площади им.Ленина

район Д/Сада”Почемучка” площадь им.Ленина

ул. К.Маркса:

пересечение с ул.Исполатова

пересечение с ул.Свободная

пересечение с ул.Ленина

ул. Комсомольская:

пересечение с ул.Советская

ул.Советская:

пересечение с ул.Котова

Чернышевского:

пересечение с пер.Дальний

пересечение с ул.Ленина

пересечение с ул.Басова

район ООО “Усмань-табак”

ул. Шмидта:

пересечение с ул.Шолохова

пересечение с ул.Комарова

пересечение с ул.Гоголя

пересечение с ул.Калинина

пересечение с ул.Луткова

ул.Энгельса:

пересечение с пер.Острожный

пересечение с ул.Басова

пересечение с ул.Достоевского

ул. В.Вельяминова:

пересечение с ул.К.Маркса

район дома быта

пересечение с ул.Радищева

ул. Исполатова:

пересечение с ул.Г.Успенского

ул. 60 лет Победы:

район школы № 4

ул.1-я Елецкая:

пересечение с ул.Г.Успенского

ул.Строительная

ул.Куприна

ул.Комарова (район школы № 3)

ул.Радищева (район школы №2)

ул.Г.Успенского :

пересечение с ул.Заводская

Информационные таблички (направление на выезд из города):

пересечение ул.Революционная и ул.Радищева (направление на г.Липецк)

пересечение ул.Октябрьская и ул.Шмидта (направление на г.Липецк)

пересечение ул.Революционная и ул.Ленина (направление на г.Воронеж)

пересечение ул.Ленина и ул.Энгельса (направление на г.Воронеж).