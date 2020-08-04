На улице Баумана в Липецке завершается реконструкция газовых сетей

Специалисты АО «Газпром газораспределение Липецк» завершают реконструкцию сетей в областном центре на улице Баумана. С 13 мая, когда газовики зашли на объект, предстояло переложить газопроводы высокого и низкого давления на участке дороги, начиная от пересечения улицы Баумана с переулком Космическим до улицы Пожарского. Всего около трёх километров сетей. Газовые коммуникации здесь были проложены ещё в 60-х годах, когда газификация региона только начиналась. Именно по этому газопроводу высокого давления первый газ пришёл в Добровский и Чаплыгинский районы.

В результате расширения дорожного полотна газовые сети на данном участке окажутся под проезжей частью, поэтому было принято решение использовать специальные трубы повышенной прочности, которые укладывали на глубину не менее полутора метров.

Основные работы на улице Баумана были закончены в начале июля. До конца недели будет завершена укладка последних пятидесяти метров сетей. После окончания работ специалисты компании произведут переврезку в обновленные сети порядка 120 частных домовладений, школы № 41 и предприятий мелкорозничной торговли.

Полностью реконструкция улицы Баумана должна завершиться в конце 2020 года. Участок протяженностью 1,6 километра расширят до четырёх полос для движения. Всего согласно контракту здесь заменят 14,7 тысячи квадратных метров покрытия проезжей части. 6,8 тысячи квадратных метров пешеходных зон будут выполнены в плитке, 660 квадратных метров – в асфальте. Безопасность обеспечат современный светофорный объект и около 300 метров ограждения.

Ход ремонта дорог в регионе находится на постоянном контроле руководителя Липецкой области. Игорь Артамонов считает, что обеспечение сохранности автомагистралей и безопасности дорожного движения – одно из важнейших направлений деятельности областной власти.

«Улица Баумана – важная городская магистраль. Реконструкцию этого участка необходимо завершить строго в срок. Жители областного центра и региона должны получить качественную и безопасную дорогу», – подчёркивает Игорь Артамонов.