На улице Белана в следующем году благоустроят в следующем году

Пешеходную зону на улице Белана благоустроят в следующем году. Уже существующие скверы специалисты обновят. Между домами №№1 и 9 заменят поврежденное плиточное покрытие и отремонтируют существующую велосипедную дорожку. Рядом с домами №№15 и 16 проложат несколько новых пешеходных дорожек из плитки и обустроят асфальтовую велодорожку протяженностью порядка 1500 метров.

В районе домов №№9 и 13 специалистам предстоит создать сквер «с нуля» – он соединит существующие участки между собой в единую пешеходную зону. Здесь также планируют создать велосипедную дорожки и оборудовать тротуар.

– Его выполнят в плитке, в едином стиле с уже существующим покрытием в других зонах сквера, – отметили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

Также на всем протяжении бульвара – от дома №1 до дома №15 – установят малые архитектурные формы – скамейки и урны. Помимо этого, сквер дополнят озеленением – здесь обновят газон, высадят сирень, липы, клены и многолетние цветы.

Работы по благоустройству территории начнутся уже весной следующего года. Их проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».