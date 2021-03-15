Энергетики выясняют причину проседания грунта на улице Фрунзе в Липецке. В семи домах временно отключено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проседание грунта произошло на проезжей. По предварительным данным, причиной стал порыв водопровода диаметром 300 мм 1991 года постройки.

Специалисты компании ЛГЭК начали земляные работы в районе дома номер 27, чтобы добраться до трубопровода.

Временно пришлось отключить холодную воду жителям домов по ул. Фрунзе: №№ 11, 14, 15, 27, 29, 30, 32.

Восстановить водоснабжение планируют ориентировочно к полуночи. Подвоз воды организован по адресу ул. Фрунзе, 29.

На поврежденном участке организовано реверсивное движение.