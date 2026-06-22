На улице Героя Рогова

В селе Паршиновка завершили капитальный ремонт улицы имени Героя Советского Союза Михаила Рогова. Ее протяженность — около километра. Ширина асфальтобетонного полотна составила три метра. Работы велись в рамках одной из региональных программ по благоустройству сельских населенных пунктов.

В Добринке, на площади Воинской Славы, среди бюстов Героев Советского Союза, нет скульптурного облика Михаила Сафроновича Рогова. Хотя его имя носит улица в добринском селе. Скажем сразу: никакой ошибки в этом нет. Отважный солдат, несмотря на то что ни разу не был в Паршиновке, имеет к ней самое непосредственное отношение. Здесь жили его жена и сын.

— Вдова Героя, Анна Ивановна Попова — моя родная тетя, — рассказывает уроженец села Паршиновка, бывший председатель Совета депутатов Добринского района Александр Попов, — в середине тридцатых годов их семья в поисках лучшей доли переехала на Кубань, на хутор Западный. Анна устроилась в местный колхоз, опыт работы в полеводческой бригаде у нее был богатый. Там, на Кубани, тетя создала семью, зарегистрировав брак с молодым учетчиком тракторной бригады, белорусом Мишей Роговым. Правда, девичью фамилию менять не стала, так и оставшись Поповой. «Еще будут за глаза звать Рогуля», — так, с улыбкой, объяснила она свое решение. В 1939 году Михаила призвали в ряды Красной Армии, а его молодая жена осталась одна в хуторе. В 1940 году у Роговых-Поповых родился сын Анатолий, который так и не увидел своего отца. В 1941 году началась Великая Отечественная война, в ходе которой Михаил воевал на Южном, Юго-Западном, 2-м Украинском фронтах. В 1942 году хутор Западный заняли фашисты. Молодая женщина с ребенком на руках стойко переносила все тяготы и лишения вражеской оккупации. В конце октября 1944 года тетя получила последнюю скорбную весточку, что ее муж Рогов М.С. геройски погиб в бою при освобождении Венгрии. Похоронен в городе Надькалло, где установлен памятный обелиск. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшине Рогову Михаилу Сафроновичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны Анна Ивановна покинула Кубань и вернулась в Паршиновку, где до пенсии работала звеньевой полеводческой бригады в колхозе «Красный Октябрь». Трудилась, как привыкла с детства, на совесть. Жила в ветхом родительском доме, ни на что не жаловалась. Она никогда никому не сообщала, что муж ее — Герой Советского Союза. Про этот факт знали немногие. В восьмидесятых годах правление колхоза приняло решение построить ей новый дом.

— Долгое время семья моей тети, — говорит А. Попов, — поддерживала связь с белорусскими родственниками погибшего мужа. Они ездили на его родину, а сестры Михаила Рогова приезжали в Паршиновку. Учитывая многочисленные просьбы жителей нашего села, улицу, где проживала вдова, назвали в честь ее мужа, Героя Советского Союза Михаила Сафроновича Рогова.

В конце улицы Рогова, являющейся тупиковой, дорожники сделали разворотную площадку как для легковых автомобилей, так и для спецавторанспорта по сбору ТКО. Перед началом работ силами рабочих по благоустройству от деревьев и кустарников освободили обочины, а также ветку уличного газопровода и линию электропередач.

— Работы по благоустройству на улице Рогова в селе Паршиновка последний раз проводились более 10 лет назад, — отметил начальник Каверинского теротдела Игорь Паршинцев, — тогда ее отсыпали щебнем. Теперь улица получила вторую жизнь.

Кроме Паршиновки, именем Героя названа еще одна сельская улица, в белорусской деревне Верхняя Олба.