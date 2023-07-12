В завершающую фазу вышла работа по прокладке водопровода по улице Ленинской в Добринке.

По информации главы Добринского сельского поселения Николая Чижова, старой ветке водопровода уже не один десяток лет. На участке улицы Ленинской, в районе ее пересечения с улицами Октябрьской и Корнева, неоднократно случались порывы. Для их устранения приходилось раскапывать асфальт (сами трубы водопровода проходят под дорогой). Но восстановленное затем дорожное полотно в местах раскопов долго не служило. Были проседания таких участков и появлялись ямы. Теперь эти проблемы уйдут в прошлое.

Новая ветка водопровода прокладывается не под асфальтом, как это было ранее, а смещена в сторону и проходит по газону на обочине дороги.

Подрядчиком строительства водопровода выступила борисоглебская фирма ООО «РМЗ». Работы они начали еще в конце мая. Прокладка водопровода длиной более 700 метров ведется методом горизонтально направленного бурения (продавливания). Как рассказал директор фирмы-подрядчика Алексей Горских, такой способ не предполагает копку траншеи, при этом не страдает само асфальтовое покрытие, а также зеленые насаждения на обочине. За это время были сделаны приямки, где к центральной ветке водопровода подключены жители 24 домов. По мере того, как будет готова основная водная магистраль, подрядчик проведет переподключение абонентов.

Работы осложнили погодные условия и высокий уровень грунтовых вод. После дождей в приямках появлялась вода. Со дня на день рабочие завершат сваривание труб основной магистрали диаметром 160 миллиметров и их прокладку по всей обозначенной длине.

В ближайших планах поселковой администрации укладка нового асфальта на улице Ленинской от здания общежития до ее пересечения с улицей Октябрьской. Торги уже проведены, подрядчик скоро зайдет на объект. И теперь порывы водопровода, как это случалось ранее, новому асфальту будут не страшны.