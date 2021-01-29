Общество Происшествия

На улице Лесной в Нижней Матренке ввели карантин по бешенству

42 минуты назад
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Постановлением главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова на улице Лесной в Нижней Матренке установлен карантин по бешенству животных сроком на два месяца. Эпизоотическим очагом стал один из домов этой улицы.

На период действия карантина на территории населенного пункта запрещена торговля домашними животными, убой больных и подозрительных по заболеванию бешенством животных, использование и реализация сырого молока, ввоз и вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, проведение вовыводок и натаски собак.

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