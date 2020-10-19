На улице Маяковского в Липецке завершают благоустройство пешеходной зоны

В ближайшие дни фирма-подрядчик завершит укладку асфальта на пешеходной зоне улицы Маяковского в Липецке.

Общая стоимость контракта – порядка 9,2 млн рублей.

Пешеходная зона на улице Маяковского проходит за домами частного сектора и примыкает к «километровке» — обновлённой дороге, идущей за памятником народовольцам. Теперь липчанам доступен единый прогулочный маршрут — из Нижнего парка, по километровке, улице Маяковского и на Центральный пляж. Как отмечают в управлении строительства, все дорожки удобны для катания на велосипедах и самокатах.