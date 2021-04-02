Сезон большого дорожного ремонта в областном центре стартовал с улицы Меркулова, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня, 2 апреля, подрядная организация, которая выиграла аукцион по ремонту участка улицы Меркулова – от пересечения с проспектом 60 лет СССР до ТРЦ «Октябрьский» – приступила к работам. Стоит отметить, что это первый объект, на который в этом году зашла техника в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – на его ремонт выделено порядка 42 млн рублей.

Работы начали с демонтажа старого бортового камня – специалистам предстоит заменить здесь порядка 5,5 тысяч погонных метров бордюров. В планах – фрезеровка 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна, укладка выравнивающего слоя, геосетки для увеличения прочности покрытия и верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

– В последний раз обновление покрытия на улице Меркулова проходило в два этапа – в 2012 и 2014 годах – для этого объект делили на два участка, после был только текущий ремонт. В прошлом году мы проводили диагностику – она показала, что дорожное полотно нуждается в ремонте, – рассказал начальник управления главного смотрителя Евгений Суханов.

Стоит отметить, что помимо замены асфальта на всем протяжении ремонтируемого участка приведут в порядок карманы для общественного транспорта, светофорные объекты и пешеходные зоны. Завершить работы на объекте подрядная организация должна уже к осени.

При этом перекрывать дорогу на время проведения ремонта не планируют. В связи с этим пешеходов и автовладельцев призывают быть внимательными и осторожными при движении на данном участке. За разъяснением или с предложениями можно обратиться в инстаграм-аккаунт городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства @depdor.lip.

Как известно, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в Липецке отремонтируют еще 18 дорог областного центра, а также проведут реконструкцию улицы 50 лет НЛМК.