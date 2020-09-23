На улице Минской в Липецке укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия. Дорожное полотно уже обновлено на участке от дома №1 по улице Смирнова до остановки общественного транспорта «Минская». Выполнено больше половины от общего объема работ – из 25 тысяч квадратных метров уложено 15.

В ближайшее время подрядчик приступит к установке дорожных знаков и светофоров. При соответствующих погодных условиях завершить обновление дорожного полотна планируют в начале октября.

В ходе ремонтных работ, выполняемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», здесь установили более четырёх тысяч погонных метров бортовых камней, оборудовали остановочные площадки и заездные карманы для общественного транспорта общей площадью более шести тысяч квадратных метров, отремонтировали тротуар со стороны жилой зоны на протяжении всей улицы, а также установили 69 энергосберегающих светодиодных светильников.