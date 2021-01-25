Стартовали общественные обсуждения по изменениям в проекте планировки и межевания юго-западной части города Липецка. Информация размещена на сайтах администрации Липецка и департамента градостроительства и архитектуры в разделе «Общественные обсуждения». Липчанам предлагают оценить предложения проектировщиков по планировке и межеванию территории общественного центра в юго-западной части города.

Проектировщики предлагают разместить спортивный комплекс по адресу улица Шерстобитова дом №7, а также построить общеобразовательное учреждение с кружками и секциями.

Предложения и замечания по проекту департамент градостроительства и архитектуры принимает до 22 февраля. Письма следует направлять по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 или по электронной почте proekt@lipetskcity.ru. Консультации по проекту осуществляют по телефону: 239-992. Для более детального рассмотрения предполагаемых изменений 29 января проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте города Липецка в разделе «Общественные обсуждения», в фойе административного здания по адресу Театральная, 1 будет организована экспозиция.

По итогам обсуждений все замечания и предложения будут направлены в областное управление строительства и архитектуры для утверждения проекта или его возвращения на доработку, сообщили в пресс-службе мэрии.