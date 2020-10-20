На улице Яна Берзина в Липецке приступили к дорожному ремонту

На улице Яна Берзина стартовал дорожный ремонт. На участке от остановки «Вермишева» до улицы Водопьянова рабочим предстоит уложить выравнивающий и верхний слои асфальта. Если позволит погода, к этим работам планируют приступить уже завтра, 21 октября.

– Несмотря на отсутствие ям, покрытие этой дороги было в неудовлетворительном состоянии – здесь была слишком большая колея. Поэтому принято решение отремонтировать участок в этом году, – пояснил начальник управления главного смотрителя Евгений Суханов.

В ходе ремонта подрядчик приведёт в порядок существующие съезды с основной дороги, а также сделает пандус, которого не хватает на остановке общественного транспорта.