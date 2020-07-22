На вакантные депутатские места в Липецком горсовете выдвинулись 178 кандидатов

На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области, проведение которых назначено на 13 сентября этого года, значительно возросло число выдвинувшихся кандидатов. 1 937 человек заявили о своем желании стать народными избранниками и представили необходимые документы в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избиркомов.

На вакантные места в Липецком городском Совете депутатов на сегодняшний день претендуют 178 кандидатов.

Это –

47 самовыдвиженцев,

34 кандидата от КПРФ,

28 – от ЛДПР,

27 человек представляют «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость»,

16 – партию «Новые люди»,

14 – «Единую Россию»,

7 кандидатов выдвинула «Справедливая Россия»,

3 – «Партия Роста»,

2 – «Яблоко».

1 759 кандидатов выдвинулись в ходе избирательных кампаний по выборам депутатов городских и сельских поселений в районах области. Из них представители «Единой России» – 1 416 человек, ЛДПР – 91, КПРФ – 56, «Родная партия» – 1, самовыдвиженцы – 195.

Период выдвижения продлится по 25 июля. С 19 июля начался прием документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по избирательным округам, в том числе подписей избирателей в поддержку их выдвижения. Фамилии кандидатов, которые будут включены в бюллетени, станут окончательно известны 12 августа.

Напомним, что 13 сентября в Липецкой области состоятся выборы депутатов 282 представительных органов муниципальных образований.