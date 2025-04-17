На весеннем поле. Работа с оптимизмом

Как сообщили в районном отделе сельского хозяйства, по состоянию на 16-е апреля яровые зерновые культуры посеяны на площади 22000 гектаров из запланированных 30000, что составляет 73 процента от плана. Завершается сев рапса.

Семена этой культуры заделаны в почву на 3100 га из 3700. Начался сев подсолнечника, эта техническая культура посеяна в районе на 2000 гектарах из 12800.

Также наши селяне приступили к севу сахарной свеклы. Аграрии планируют разместить сладкие корнеплоды на 20400 га, первая тысяча гектаров уже приняла высокоурожайные дражированные семена.

“Оперативные весенние полевые работы – залог успешного сезона и устойчивости агропромышленного производства. Липецкие аграрии, как обычно, ценят каждую минуту, работая на полях при благоприятных условиях”, – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.