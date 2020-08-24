На Воргольских скалах устроили трейловый забег

Трейловый забег «Vorgol rocks trail» прошел на Воргольских скалах в Липецкой области. На старт вышли 200 участников из 25 городов девяти регионов страны. В программе первого дня были детские забеги на 500 метров и один километр, забеги на 5 и 12 километров, а во второй день любители бега преодолели дистанции в 32 и 56 километров.





От традиционных городских марафонов этот забег отличался тем, что маршрут был проложен так, чтобы участники почувствовали себя первопроходцами. Ровная поверхность сменялась резкими спусками и подъемами, а щебень – травой, колючими зарослями и другими преградами, например, бродом через реку. Трасса трейла проходила по живописным местам у древнего памятника природы, который ежегодно привлекает тысячи туристов, с уютными полянами, рекой, необычными для русской равнины скалами и усадьбой купцов Талдыкиных. В забеге по живописному ландшафту на 5 км участвовал заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко.

«Получил огромное удовольствие от трейла. Радует, что с каждым стартом повышается уровень организации соревнований. Мне есть с чем сравнивать. Я участвовал в международных марафонах, бегал полярный трейл. Интересная трасса, сложные подъемы, тропы, как в джунглях, подготовленные спортсмены. Все это мотивировало бежать, не отставать от нашей липецкой команды», – сказал Александр Рябченко.

В дистанции на пять километров среди девушек «бронзу» и «серебро» заняли спортсменки из Воронежа – Мария Бахтина и Екатерина Петрова. Первой к финишу пришла ельчанка Виктория Перепечина с результатом 31 минута 33 секунды. Среди мужчин на дистанции 5 км выиграл житель Ельца Даниил Филатов. Он преодолел пять километров за 29 минут 12 секунд. Вторым к финишу пришел Дмитрий Сердюк, третьим Тихон Иванов.

12 километров первым преодолел липчанин Никита Зиновьев, он пробежал дистанцию за 58 минут 4 секунды. Среди женщин в этой дистанции первой стала Александра Войтова из Воронежа, ее результат – час, 5 минут. 35 километров первыми преодолели Андрей Гурин из Воронежа , Мария Помазуева из Люберцев. в забеге на 56 км первое место у Алексея Герасимова, он пробежал дистанцию за 5 часов 16 минут, среди женщин к финишу первой пришла Алина Асеева, ее результат – 7 часов 10 минут . Такой забег проходил в Липецкой области впервые. Организаторы объявили его ежегодным. Со следующего года планируют устроить больше подобных маршрутов по всему региону.

«В Липецкой области развивается спорт. Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Липчане готовятся, регулярно выходят на пробежки, и благодаря этому бег становится для них любимой привычкой. Будем и дальше поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.