На Всероссийском дне поля наметили стратегические направления развития растениеводства

Представители Липецкой области в рамках выставки «Всероссийский день поля – 2020» в режиме онлайн приняли участие в пленарном заседании «Растениеводство России: стратегические ориентиры и инструменты их достижения», которое провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Глава Минсельхоза подвел итоги посевной кампании и обозначил стратегические направления развития отрасли растениеводства. Он отметил, что текущий год является непростым, в том числе и для АПК, но отрасль даже в самые напряженные моменты не прекращала свою работу. Дмитрий Патрушев поблагодарил аграриев за честный и упорный труд, за преданность своему делу во благо всей страны.

В ходе заседания говорилось, что сейчас сев всех сельскохозяйственных культур завершен, в 2020 году посевная площадь составила 80,2 млн гектаров. На 500 тыс. гектаров по сравнению с прошлым годом увеличился сев яровой пшеницы. Выросли посевные площади под кукурузу и подсолнечник на 300 и 200 тысяч гектаров соответственно. Глава Минсельхоза подчеркнул, что посевная в Российской Федерации прошла на хорошем уровне. Этому способствовала высокая обеспеченность аграриев необходимыми материально-техническими ресурсами, в первую очередь удобрениями и техникой.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия – на территории ряда субъектов был введен или планируется режим ЧС регионального уровня – природный фактор пока не повлиял на ход уборочных работ, которые уже начались на Северном Кавказе и юге страны. Зерновые культуры в целом по стране собраны с площади почти 5,2 млн гектаров, намолочено 16,6 млн тонн зерна.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, в регионе зерновыми и зернобобовыми в этом году засеяно почти 800 тысяч гектаров. «У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты и государства», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Площади под масличными увеличены в первую очередь за счет расширения посевов подсолнечника и рапса и занимают более 330 тысяч гектаров. Общая посевная площадь под урожай 2020 года составляет более 1,3 млн гектаров. Некоторые хозяйства в Добринском районе уже приступили к уборке озимой пшеницы. В ближайшее время уборочная страда начнется во всех районах области.

«Погода заставила аграриев и нас поволноваться, – отмечает начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих. – Сухая бесснежная осень, бесснежная зима и очень ранняя весна, сопровождаемая ураганными ветрами, затем обильные осадки в мае и июне. Но в целом мы ожидаем близкий к уровню прошлого года урожай, потому что наши аграрии научились его выращивать в любых погодных условиях».