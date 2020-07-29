На выборах депутатов Липецкого горсовета зарегистрирован 71 кандидат

В Липецкой области продолжается прием документов для регистрации кандидатов, выдвинутых на муниципальных выборах по округам, в том числе подписей избирателей в поддержку их выдвижения. Этот этап кампании завершится 3 августа.

На проверку документов избирательным комиссиям отводится 10 дней с момента их получения. Таким образом, период регистрации продлится по 12 августа. Тогда же станут известны все кандидаты, фамилии которых будут включены в бюллетени для тайного голосования.

На выборах депутатов Липецкого городского Совета депутатов зарегистрирован 71 кандидат:

– «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 24,

– КПРФ – 22,

– «Единая Россия» – 13,

– «Справедливая Россия» – 6,

– ЛДПР – 5,

– самовыдвижение – 1.

Одному кандидату-самовыдвиженцу отказано в регистрации.

228 кандидатов прошли процедуру регистрации на выборах депутатов Советов городских и сельских поселений в районах области: «Единая Россия» – 212, КПРФ – 14, ЛДПР – 1, самовыдвижение – 1.

Напомним, что 13 сентября 2020 года, в Единый день голосования, в нашем регионе состоятся выборы депутатов 282 представительных органов муниципальных образований. В списки избирателей включены свыше 822 тысяч избирателей, или 88,5 % от их общего числа.

Предстоит избрать 36 депутатов Липецкого горсовета, а также 6 Советов депутатов городских поселений общей численностью 98 человек (Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь, Усмань, Чаплыгин) и 275 Советов депутатов сельских поселений, где вакантны 2325 мандатов. При этом в областном центре выдвинулся 251 кандидат, в остальных муниципальных образованиях – 3 653.