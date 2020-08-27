На выплаты детям от 3 до 7 лет в Липецкой области дополнительно направлено около 340 млн. рублей

Липецкая область получила из федерального бюджета почти 605 млн. рублей. За счет этого доходы региональной казны вырасли на 235 млн. рублей. Почти 370 млн. рублей направлено на возмещение выпадающих доходов по налогу на прибыль организаций.

Такие изменения в главный финансовый документ региона сегодня на сессии в режиме открытого заочного голосования поддержали большинство депутатов облсовета.

Также перераспределены средства областного бюджета с одних статей на другие.

Значительная сумма, порядка 340 млн. рублей за счет областных средств и поступлений из федеральной казны, направлена на представление малоимущим семьям ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно.

Продолжается поддержка стимулирующего характера наших медиков, которые работают с больными коронавирусом, а также социальных работников – это порядка 25 млн. рублей. Выделены дополнительные средства на развитие материально-технической базы детских поликлиник – свыше 20 млн. рублей.

Более 35 млн. рублей депутаты направили на ликвидацию несанкционированных свалок в Данкове, Липецке и Ельце. Также принято решение оказать финансовую поддержку профессиональному спорту – футбольному и волейбольному клубам – около 25 млн. рублей.

С учетом внесенных поправок доходы областного бюджета в 2020 году составят 69,3 млрд. рублей, расходы – почти 77 млрд. рублей, с дефицитом – 7,7 млрд. рублей.