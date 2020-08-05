На выплаты соцработникам Липецкой области дополнительно направили 39 млн рублей

В Липецкой области дополнительно предусмотрены средства в сумме 39 млн рублей на федеральные выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку соцработникам. Специальные доплаты по поручению Президента России положены работникам стационарных учреждений соцзащиты. Это сотрудники домов-интернатов и реабилитационных центров для детей, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.

«В сегодняшнее непростое время социальные работники региона показали умение мобилизоваться, – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – В стационарных учреждениях специалисты трудятся, неделями не бывая дома, отдавая все силы своим подопечным. Эта работа требует большой отдачи, выдержки, моральных и физических сил, способности разделить чужую боль».

Дополнительные федеральные выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку с 17 апреля 2020 года за 7 смен (продолжительность смены более 14 календарных дней) уже получили 1028 сотрудников 20 стационарных учреждений социальной защиты Липецкой области. В течение смены сотрудники круглосуточно находятся вместе со своими подопечными – детьми, пожилыми и инвалидами, а их около 2,5 тысячи человек.

Доплата за одну двухнедельную смену для врачей социальных учреждений составила 40 тысяч рублей. Специалисты по социальной работе, психологи, педагоги и средний медицинский персонал получили по 25 тысяч рублей за смену, младший медперсонал – по 15 тысяч рублей, а технические работники – по 10 тысяч рублей, уточнили в управлении соцзащиты региона.