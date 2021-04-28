В Воловском районе Липецкой области, на высоте «Огурец», открыта Вахта Памяти – 2021. Она продлится до осени.

В торжественном открытии приняли участие более 70 поисковиков из Липецкой и Тамбовской областей.

– Ребята из поисковых отрядов делают очень важное и нужное дело – находят тех, кто в годы войны отдал свои жизни за Родину. Благодаря их кропотливой работе многие солдаты были захоронены с подобающими почестями, нашлись чьи-то родственники, внуки узнали о судьбе дедов, – отметил глава района Никита Соловьев, открывая «Вахту Памяти».