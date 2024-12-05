И в свои 95 Людмила Михайловна сохранила любовь к жизни и добрую улыбку, совсем как в далекой молодости.

В первый день зимы свой 95-летний день рождения отметила жительница п. Ильича Новочеркутинской сельской администрации Л.М. Чернова.

Людмила Михайловна была второй по счету в многодетной семье, где всего было 7 детей. Отец собеседницы работал на пекарне, мама дояркой.

Маленькая Люда ходила в школу соседнего села Среднее. А потом еще 3 класса училась в школе в п. Добринка. Писали пером и чернилами, поэтому у моей собеседницы до сих пор сохранился хороший почерк. Этот факт чуть позже сыграет свою роль в жизни Л.М. Черновой.

Наша героиня вспоминает, как она и еще двое ее друзей после занятий шли домой пешком. По ее словам, особенно тяжело было осенью и зимой. На улице уже темно, а если шел сильный снегопад, то дорога домой была настоящим испытанием на выносливость.

После окончания школы Люду взяли работать в контору местного колхоза имени Ильича и как раз одним из факторов стал красивый почерк. Чуть позже ее отправляют на курсы бухгалтеров в город Воронеж. Городская жизнь не прельстила Людмилу, которая привыкла к деревенским просторам, поэтому после окончания этих курсов она вернулась на свою малую родину. И даже сейчас, спустя много десятилетий, она не пожалела, что сделала такой выбор.

Вернувшись домой, она снова начала работать в колхозной конторе, которой посвятила много лет своей жизни до выхода на пенсию. Была ответственной за различные выборные кампании. Во время битвы за урожай работала на току, ходила на прополку свеклы. Собеседница говорит, что во время уборочной наизусть помнила, у кого какие намолоты были. Память на цифры Людмилу Михайловна не подводила.

Как и большинство живущих в деревне, она держала хозяйство: корову, свиней, птицу, был свой огород. На своем приусадебном участке Людмила Михайловна и до сих пор любит работать.

Сейчас Л.М. Чернова проживает вместе со своей дочерью Ольгой и ее семьей. На юбилей, который провели в добринском кафе, собралось более 20 гостей — родственников нашей героини, в которых она души не чает. Помимо современной эстрады, были еще песни и пляски под гармошку, как в молодости у Л.М. Черновой.

Сейчас о прошедшем юбилее, кроме подарков, Л.М. Черновой напоминают многочисленные букеты цветов, которые разместились в прихожей ее дома.

Но главным для себя она считает любовь и заботу, которыми окружили ее близкие люди.