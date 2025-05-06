На зарядку становись

У наших работников ЦРБ становится доброй традицией ежедневно принимать участие в физкультминутке.

Времени на этот небольшой перерывчик требуется немного (10-15 минут), а польза несомненная. Ведь у большинства любителей данного спортивного действа — сидячая работа. Физкультминутка позволяет взбодриться, привести в движение мышцы, разогнать кровь. Да и настроение после таких бодрых и энергичных упражнений, которые подходят всем без исключения, улучшается.

Пока позволяет погода, проводим зарядку на свежем воздухе.

Инициаторами ежедневных физкультминуток выступили участники марафона «Настрой на стройность», организованного по инициативе министерства здравоохранения Липецкой области при поддержке губернатора Игоря Артамонова.

Добринцы являются активными участниками этого марафона. Многие из них — работники нашей центральной райбольницы. В прошлом году они показали отличные результаты, став дипломантами его первого этапа. Сейчас близится к завершению второй этап.

Ольга ПАТУТИНА, куратор марафона «Настрой на стройность».