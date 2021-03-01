19 февраля в Липецке состоялась традиционная ежегодная встреча членов правления и актива ЛООО “Союз женщин Липецкой области”.

На встрече, которую открыла председатель Союза Вера Урываева, представители районных и городских отделений подвели итоги работы за прошедший год и обсудили планы и перспективные проекты для реализации в 2021 году.

Одно из таких новых направлений работы было предложено Липецким городским отделением “Союза женщин Липецкой области”. Отправной точкой стала презентация книги с ёмким названием “Соберись!” и встреча с её автором, Ириной Рыжковой.

Истории, ставшие основой для написания книги, – это наблюдения автора из личной практики психолога и бизнес-тренера, в том числе в работе с жителями Липецкой области.

По мнению большинства активисток Союза, книга “Соберись!” и сотрудничество с её автором может стать отличным подспорьем в решении психологических проблем, а также построении тактических и стратегических задач в жизни современной деловой женщины.

В конце презентации состоялась автограф-сессия. А сама встреча, по традиции, завершилась мини-выступлениями талантливых общественниц, включавшими в себя не только приветственные слова, но и небольшие творческие номера.