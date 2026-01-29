На защите прав граждан

В минувший четверг в Добринском округе с рабочим визитом побывал руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области, генерал-майор юстиции Е.В. Шаповалов.

Вместе с заместителем главы администрации А.В. Ногтевым он провел личный приём граждан инициативной группы работников АО «Добринское АТП». В самом начале встречи Евгений Владимирович проинформировал собравшихся, что в центральном аппарате Следственного комитета РФ и в следственном управлении по Липецкой области на особом контроле находится работа по восстановлению трудовых прав граждан в части невыплаты заработной платы работникам автотранспортного предприятия.

В ходе встречи с работниками АТП было озвучено, что трудовой коллектив предприятия из 34 человек с мая по сентябрь 2025 года не получал причитающуюся им заработную плату.

Общий долг руководства АТП за этот период составил более 5 миллионов рублей. Трудовые отношения с работниками затем были расторгнуты.

На приёме граждан присутствовал и руководитель АО «Добринское АТП», который привел ряд доводов в своё оправдание и пояснил, почему образовалась задолженность перед работниками предприятия. Впрочем, А.В. Шаповалов, опираясь на письменные факты и подтверждения, подчеркнул: заработная плата имеет приоритет перед другими обязательными выплатами.

Своим подчинённым он поручил возбудить уголовное дело в отношении должника, поскольку его действия подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы). Он также поручил своим сотрудникам изъять нужную бухгалтерскую документацию и принять ряд других необходимых мер в отношении руководства автотранспортного предприятия по защите трудовых прав работников и полного погашения задолженности.

Расследование Е.В. Шаповалов взял под личный контроль.