Чаплыгинским МСО СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти 58-летнего мужчины, тело которого обнаружено на затопленном участке в селе Ратчино Добровского района.

По данным следствия, утром 20 марта 2023 года в районе улицы Октябрьской в селе Ратчино обнаружено тело мужчины с признаками утопления. Для установления причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Участок земли, где погиб мужчина, затоплен в результате разлива реки Становая Ряса. По словам очевидцев, погибший пытался его перейти вброд, но глубина оказалась больше метра.

В рамках проверочных мероприятий опрашиваются очевидцы произошедшего, выясняются все обстоятельства смерти мужчины. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.