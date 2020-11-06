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На Заводской площади в Липецке приступили к укладке плитки

11 минут назад
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В Липецке продолжают благоустраивать Заводскую площадь. Сейчас работы ведутся рядом с торговыми объектами. Там уже сняли старое покрытие и приступили к устройству песчано-щебёночного основания. В районе торгового центра «Ивушка» уже уложили порядка 200 кв. метров новой плитки.

Помимо этого, на площади проложили сети наружного освещения. Все провода, напомним, здесь убирают под землю.

В ходе работ специалисты столкнулись с рядом вопросов, которые потребовали временных затрат для решения. Так, была выявлена острая необходимость сделать для всех объектов единую канализацию – теперь все торговые комплексы подключены к централизованной системе. Также несколько задерживают работы укладка интернет-кабеля.

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