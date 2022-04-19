На комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике парламентарии рассмотрели ходатайства о выдвижении кандидатов на звание «Почётный гражданин города Липецка».

В этом году трудовые коллективы и общественные объединения представили пять кандидатур: это доктор технических наук, главный врач, заслуженный работник культуры, менеджер и бывший директор гимназии.

На высокое звание от Липецкого горсовета выдвинут бывший председатель постоянных комиссий третьего, четвертого и пятого созывов, доктор технических наук, профессор кафедры Строительного материаловедения и дорожных технологий ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» Борис Бондарев.

Собрание коллектива Ассоциации «Новолипецкий медицинский центр» выдвинуло главного врача поликлиники Александра Душкина.

На звание претендует председатель Липецкой областной организации Общероссийского профсоюза работников культуры Клавдия Копёнкина. Её кандидатуру поддержал президиум Липецкого областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области».

На звание «Почётный гражданин города Липецка» претендует советник по качеству Общества с ограниченной ответственностью «Ангел Ист Рус». Наталья Пешкина выдвинута собранием коллектива организации.

Кандидатуру бывшего директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» Липецка Виктора Цопы выдвинуло собрание коллектива этого учебного заведения.

— Все кандидатуры заслуживают звания «Почётный гражданин города Липецка» — это достойные люди, компетентные и заслуживающие уважения. Кандидатов определили и выдвинули трудовые коллективы, теперь очередь за липчанами. Все мнения, замечания и предложения земляков будут учтены Липецким городским Советом депутатов, за которым окончательное решение, — отметил спикер горсовета Александр Афанасьев.

Для общественного обсуждения ходатайства-характеристики кандидатов опубликуют в СМИ и на официальном сайте Липецкого городского Совета депутатов.

Сбор и учет мнений липчан о кандидатах будут принимать в Липецком горсовете с 25 апреля по 27 мая. Письменно по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22, Липецкий городской Совет депутатов или позвонить с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов кроме праздничных и выходных дней, по телефонам: 23-93-62, 23-93-74

Депутаты горсовета изучат мнение жителей Липецка, и выберут Почётных граждан в ходе тайного голосования на сессии горсовета. Само награждение традиционно состоится в День города.

Учитывая, что этот год юбилейным для парламента — 100 лет, согласно Положению об этом звании, число Почетных граждан может быть более двух.