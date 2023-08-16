Пешеходная зона вдоль улицы Ленина в Лебедяни будет реконструирована и расширена. Как сообщает глава Лебедянского района Роман Ченцов, все работы по благоустройству общественного пространства профинансирует семья Николая Борцова.

Набережная вдоль улицы Ленина появилась в 2013 году. Она стала подарком почётного гражданина города и района, депутата Госдумы Николая Борцова к 400-летию родного города. С тех пор она стала любимым местом отдыха лебедянцев. В память о Николае Борцове его вдова Нина Алексеевна Борцова предложила обновить это место. Здесь сделают освещение, обустроят смотровые площадки, амфитеатр для массовых мероприятий, детскую площадку, установят новые скамейки, малые архитектурные формы, сувенирный и кофейный киоски, отремонтируют хоккейную коробку.

«Память о нашем земляке будет именно в деталях. Здесь не будет ни бронзовых бюстов, ни барельефов, ни других традиционных в таких случаях атрибутов. Ротонда напротив дома Борцова станет смотровой площадкой с видом на панораму лебедянского сокового завода — предприятия, спасшего экономику города в сложные годы и прославившего Лебедянь не хуже скачек и ярмарок. А оригинальная тротуарная плитка в виде пчелиных сот напомнит об увлечении почётного гражданина — пчеловодстве», — сообщил Роман Ченцов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поддержал инициативу лебедянцев. При необходимости дополнительные средства на благоустройство набережной Борцова будут выделены из областного бюджета.