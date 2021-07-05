В селе Казаки Елецкого района завершилось благоустройство набережной реки Хомутец. Преображение общественного пространства стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Для жителей обустроили лежаки и деревянные навесы, установили беседки. Для желающих порыбачить смонтировали пирсы, для любителей активного отдыха – площадку для пляжного волейбола.

Раньше на этом месте не было ничего, кроме кустарников и бурьяна. Сотрудники администрации Елецкого района, сельской администрации, депутаты районного Совета, работники редакции местной газеты и жители сами готовили береговую зону к благоустройству. Был вырублен и убран сухостой, территория площадки выровнена и засыпана песком.​ И только после этого специалисты приступили к установке малых архитектурных форм.

На сегодняшний день зона отдыха у воды – это продолжение масштабного проекта благоустройства парка активного отдыха на улице Пионерской. В прошлом году благодаря нацпроекту здесь было обустроено футбольное поле, беговые дорожки, установлены трибуны для зрителей, а также площадка с уличными тренажёрами.

«В каждом районе региона появляются новые общественные пространства. Города, деревни и сёла Липецкой области благоустраиваются. Улучшение качества жизни в сельской местности входит в число первоочередных задач региональной власти», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.