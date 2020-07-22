Набережная в Липецке примет региональное первенство по пляжному волейболу

Пляж на городской Набережной Липецка 25 и 26 июля примет первенство области по бич волею среди мужских и женских команд ветеранов. Турнир посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в управлении физической культуры и спорта региона.

Соревнования пользуются большой популярностью как у профессиональных спортсменов, так и у любителей.

«Пляжный волейбол – один из самых доступных видов физической нагрузки. Подобные соревнования привлекают жителей региона самого разного возраста к занятиям спортом и пропагандируют здоровый образ жизни», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В соревнованиях могут принять участие все желающие. Состав команды – два человека. К участию допускаются мужчины 1980 года рождения и старше, женщины 1990 года рождения и старше. Турнир среди мужских команд ветеранов пройдет в трех возрастных группах: 40-49 лет, 50-59 лет и 60+.

Все игры проводятся до 15 очков. Для создания равных условий среди участников разного возраста игры в группе среди женских команд будут проводиться с гандикапом. Участие игроков среди мужских команд возможно в двух возрастных группах только с разными партнерами.

Регистрация участников пройдет на месте проведения соревнований 25 июля с 9.30 до 9.55. Соревнования проводятся без привлечения зрителей с учетом рекомендации ВОЗ, Роспотребнадзора и в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой.