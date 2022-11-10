Арт-объект в форме солнечных часов обустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на набережной реки Дон в районном центре Данков. В 2020 году проект благоустройства левого берега Дона победил во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проходит под эгидой Минстроя России.

Победа дала возможность смонтировать освещение, поставить малые архитектурные формы, зону с амфитеатром, сценой и площадками для спокойного отдыха и занятий йогой. Также на берегу обустроили смотровую площадку, где собираются рыбаки и любители фотосессий. Кроме того, появился детский городок с безопасным резиновым покрытием, горкой, качелями, балансирами, игровой сеткой-паутиной.

Набережная реки Дон преобразилась и стала одним из любимых мест отдыха у горожан. Но на этом ее благоустройство не закончилось. В декабре прошлого года для комфорта данковчан здесь дополнительно установили беседки и детский городок, стилизованный под корабль, обустроили площадку для выгула собак.

Очередным этапом преображения общественного пространства стало обустройство зоны солнечных часов у моста, ближе к центру города. Работы по монтажу арт-объекта уже стартовали, специалисты выполнили планировку территории, подготовили опалубку и частично залили фундамент под солнечные часы. Кроме того, смонтировали освещение, высадили деревья и саженцы, из которых сформируется еще один арт-объект – зеленый лабиринт. Здесь также установят малые архитектурные формы и видеонаблюдение. Завершить все работы по преображению территории планируется весной 2023 года. «Мы стремимся, чтобы наш общий дом – Липецкая область – будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно», – отметил губернатор Игорь Артамонов.