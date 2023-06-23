В ходе рабочей поездки губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Набережную в Усмани, благоустройство которой ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда». В прошлом году это общественное пространство победило во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Сейчас здесь много строительной техники, специалисты строят сети сбора сточных вод, устанавливают бордюры. После завершения всех работ здесь появятся волейбольная площадка, детская зона, беседки, благоустроенные дорожки и сцена для городских мероприятий. «Здесь будет красивое место для отдыха жителей. У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. Все проекты обсуждаем с жителями», – отметил Игорь Артамонов.

Кроме Усмани, в конкурсе 2022 года победили проекты по преображению Тяпкиной горы в Лебедяни, площади Октябрьской революции в Чаплыгине, пространства возле реки Тешевка в Задонске. Все они будут реализованы в этом году.