В Данкове завершилось благоустройство набережной реки Дон. Преображение одного из самых любимых мест отдыха горожан стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проходит под эгидой Минстроя России в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Проект был удостоен федерального гранта в размере 45 млн рублей. Его общая стоимость составила 79 млн рублей, сообщает управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области. Новая набережная условно разбита на несколько пространств. Здесь появились прогулочная и культурная зоны с амфитеатром, сценой и площадками для проведения мероприятий. Покрытия выполнены из плитки и деревянного настила. На береговой линии обустроены мостик и прилегающая к нему вымощенная лиственницей часть дороги со смотровой площадкой.

Вдоль реки пролегла дорожка для катания на роликах, велосипедах, гироскутерах. По маршруту любители здорового образа жизни могут прогуляться до плотины, откуда открывается живописный вид на бурлящий Дон.

В минувшем году Липецкая область дважды одержала победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Региону было выделено более 300 млн рублей на благоустройство малых городов. Наряду с проектом по реконструкции набережной реки Дон в Данкове, федеральные гранты в общей сумме 134,5 млн рублей получили проекты по благоустройству скверов Бунина и Соломенцева в Ельце, а также улицы и площади Советская в Чаплыгине. Еще три города – Лебедянь, Усмань и Грязи получили федеральные гранты в размере 170 млн рублей на реконструкцию общественных пространств. Проекты будут реализованы в 2021 году.

«В каждом районе региона появляются новые общественные пространства. Города, деревни и сёла Липецкой области благоустраиваются. Улучшение качества жизни в сельской местности входит в число первоочередных задач региональной власти», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.