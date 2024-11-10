В системе органов внутренних дел есть служба направления по исполнению административного законодательства. Казалось бы, ее работа, на первый взгляд, незаметна. Однако от деятельности сотрудника направления ИАЗ зависит общий результат всего отдела полиции.

Старший инспектор направления по исполнению административного законодательства ОМВД России по Добринскому району, капитан полиции Алена Крутских в своей должности служит с июня 2019 года. На хрупких плечах Алены Алексеевны лежит большая ответственность, а именно исполнение по всем статьям КоАП РФ об административных правонарушениях. Это проверка материалов, собранных сотрудниками полиции, регистрация и внесение в базу данных всех необходимых сведений, контроль оплаты штрафов населения и многое другое.

— По долгу своей службы, — говорит Алена Алексеевна, — вместе с участковыми уполномоченными полиции выявляем тех, кто не оплачивает штрафы вовремя. Отлажено взаимодействие со службами судебных приставов, по делам несовершеннолетних, отделом экономики администрации Добринского района и администрациями сельских поселений.

На подразделение А.А. Крутских так же, как и на всю полицию, ложится обязанность обеспечения общественного порядка и безопасности, например, во время массовых мероприятий. Самый главный принцип своей работы она видит в умении взаимодействовать с людьми. А еще нужно постоянно совершенствоваться, получать новые знания и быть в курсе изменений в законодательстве.

Сотрудники ИАЗ не мелькают в оперативных сводках, но это не означает, что их работа менее важна, чем других подразделений. Как считает А.А. Крутских, административная практика — это ключевой инструмент профилактики преступности.