Набор социальных услуг в натуральном виде решили получать 37 тысяч жителей Липецкой области

Федеральные льготники Липецкой области определились со способом получения набора социальных услуг (НСУ) на 2026 год. Сделать это необходимо было до 1 октября. Соответствующие заявления жители региона подавали в Отделение СФР по Липецкой области. Сохранили за собой право частично или полностью получать НСУ в натуральной форме больше 37 тысяч липецких льготников. Их решение начнет действовать с 2026 года и будет актуально до тех пор, пока льготники его не изменят.

Федеральные льготники имеют право получать набор соцуслуг в натуральном виде или отказаться от него в пользу денежного эквивалента. В 2025 году стоимость набора социальных услуг составляет 1728 рублей в месяц и ежегодно индексируется. Величина денежного эквивалента не означает, что натуральные льготы будут оказываться именно на эту сумму. Они предоставляются бесплатно и в необходимом объеме. Среди услуг: обеспечение лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями; предоставление путевок на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Если человек отказывается от получения набора социальных услуг в натуральном виде, выплата будет предоставляться только в той сумме, которая предусмотрена для соответствующей льготы.

Как сообщили в Липецком отделении СРФ, менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно. Для тех, кто не подал заявление до 1 октября, остается право пользоваться пакетом социальных услуг так, как было ранее. Более того, если человек не хочет ничего менять, то и заявлений никаких писать не нужно. Выбор продлевается каждый год автоматически.

К федеральным льготникам относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, граждане с инвалидностью (в том числе дети) и люди, пострадавшие вследствие радиационных аварий. Узнать полный перечень категорий получателей и действующий пакет НСУ липчане могут в личном кабинете на сайте СФР в подразделе «Людям с инвалидностью». Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8(800)100-00-01 в рабочее время.

