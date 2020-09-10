Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октября

Отделение ПФР по Липецкой области напоминает, что люди, имеющие право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами, могут выбрать форму получения набора социальных услуг: натуральную или денежную.

Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. С февраля 2020 года он проиндексирован и составляет 1 155,06 рубля в месяц:

Лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 889,66 рубля в месяц.

Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 137,63 рубля в месяц.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127,77 рубля в месяц.

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме. Исключение составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым набор изначально предоставляется деньгами.

Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно через личный кабинет портала ПФР, в клиентской службе ПФР или многофункциональном центре госуслуг.

Если раньше заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление не требуется – набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение. При подаче нового заявления до 1 октября набор с учетом выбранных условий начнет предоставляться с нового года.