Набор специальностей в липецком медвузе будет расширяться

Открыть педиатрический факультет на базе своего медвуза планирует Липецкая область в будущем. Регион прорабатывает расширение линейки специальностей с РУМом и Минздравом РФ.

Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов во время своего прямого эфира с жителями, который состоялся сегодня. Глава региона отметил, что на первых позициях в списке будущих программ подготовки педиатрия.

«Наш медвуз – это про перспективу, про будущее. Через несколько лет мы получим врачей, которые готовы работать именно в Липецкой области. Это фундамент для развития нашей медицины на годы вперёд», – комментирует губернатор региона Игорь Артамонов.