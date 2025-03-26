Набор в «Школу фермера» в Липецкой области открыт до 18 апреля

Набор участников Всероссийского образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» в Липецкой области открыт до 18 апреля. В этом году обучение проходит в пятый раз и посвящено направлениям «Животноводство» и «Растениеводство». Программа курса включает теоретические и практические занятия, направленные на развитие навыков ведения успешного фермерского хозяйства.

Желающим стать участниками проекта «Школа фермера – 2025» необходимо предоставить на электронный адрес instapk48umo@yandex.ru заявку, согласие на обработку персональных данных, мотивационное эссе с рассказом о собственном бизнес-проекте и презентацию/видеоролик своего проекта.

Заявки на поступление могут подать главы крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцы личных подсобных хозяйств, а также самозанятые, представители сельскохозяйственных производственных и потребительских кооперативов, собственники, участники или работники российской организации, включенной в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, одним из видов деятельности которой являются производство или переработка сельскохозяйственной продукции. Обязательным требованием является наличие высшего или среднего профессионального образования.

Отбор кандидатов проводится на конкурсной основе, кроме граждан РФ, закончивших военную службу в зоне СВО (демобилизованных и комиссованных участников СВО, участников боевых действий), а также членов их семей. Они проходят вне конкурса.

«Сельскохозяйственная отрасль является перспективной сферой экономики, а для Липецкой области она еще и традиционная. То есть у жителей исторически накоплен богатый опыт в АПК, много экспертов, которые могут дать совет и помочь, и кроме того есть кому стать наставником и партнером», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.