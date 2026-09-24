Началась олимпиада школьников

22 сентября стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников — самый массовый интеллектуальный марафон.

В Добринском округе прошла олимпиада по праву.

Это первый этап в череде олимпиадных испытаний. Он пройдёт в нескольких форматах: по большинству предметов — очно в школах, а по ряду точных и естественно-научных дисциплин (математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия) — дистанционно на платформе «Сириус.Курсы». Участвовать могут ученики 4–11 классов. При этом по русскому языку и математике можно выступать уже с 4-го класса. Ребята могут выбрать как одну, так и несколько дисциплин одновременно.

Этап продлится до конца октября. Ученики 7–11 классов, которые покажут хороший результат на школьном этапе, пройдут на следующий — муниципальный.