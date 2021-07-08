Пруд в селе Новое Дубовое Хлевенского района станет чище. В июне начались подготовительные работы по расчистке пруда, сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области. По словам экспертов, расчистка на площади 0,8 гектара улучшит гидрологическое состояние водоема. Общий объем выемки составит более 6,2 тыс. куб. метров. Восстановление пруда будет иметь и экологический, и социальный эффект для жителей села Новое Дубовое. После проведения работ запланировано благоустройство территории, прилегающей к водоему. Расчистка завершится в этом году.

Восстановление водоема проводится в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Его реализация позволила провести экологическую реабилитацию главных водных артерий региона – рек Воронеж в Липецке и Липецком районе и Ягодная Ряса в Чаплыгине. И эта работа продолжается. В 2021 году будет проведена расчистка прудов в селах Грызлово Долгоруковского района и Лаухино Краснинского района, завершится расчистка протоки реки Воронеж в селе Доброе.

«Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет, цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.