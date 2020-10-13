Началась рекультивация масштабной свалки в Данкове

В Данкове началась рекультивация масштабной многолетней свалки. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая страна», который входит в нацпроект «Экология». В город привезли специализированную технику. Обустраивают подъездные пути к объекту. Территория, где будет проводиться рекультивация, огорожена, оформлена информационными стендами о проведении работ.

В соответствии с проектом до 2021 года планируется завершение технического этапа и проведение первого этапа биологической рекультивации данковской свалки, общая площадь которой составляет 9,3 гектара. Стоимость работ – 17 млн рублей.

«Качество жизни населения во многом зависит от экологического и санитарного состояния населённых пунктов. Областная власть ведёт комплексную работу в этом направлении», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.